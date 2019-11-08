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В СК рассказали о применении гипноза при расследованиях 

Газета.Ru 2 часа назад
В СК рассказали о применении гипноза в работе
Фото: РИА Новости
В Следственном комитете России рассказали, что в ходе встречи с армянскими коллегами раскрыли секреты использования гипноза при расследовании преступлений. Об этом сообщает "Интерфакс".
Как говорится в сообщении пресс-службы СКР, в ходе рабочей встречи главы комитета Александра Бастрыкина с председателем Следственного комитета Армении Гайком Григоряном, обсуждались вопросы сотрудничества двух ведомств "в области криминалистического сопровождения следствия и научно-образовательной сфере".
Так, отмечается, что особый интерес у следователей из Армении вызвала демонстрация криминалистической техники, а также вопросы применения новейших средств и методов расследования, "а также процессуальные основы использования гипноза и полиграфических исследований".
По итогам встречи стороны подписали совместное заявление о готовности бороться с преступностью сообща.
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Теги:
Общество , Александр Бастрыкин , СКР
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