В СК рассказали о применении гипноза в работе

В СК рассказали о применении гипноза при расследованиях

Следственном комитете России рассказали, что в ходе встречи с армянскими коллегами раскрыли секреты использования гипноза при расследовании преступлений. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как говорится в сообщении пресс-службы СКР, в ходе рабочей встречи главы комитета Александра Бастрыкина с председателем Следственного комитета Армении Гайком Григоряном, обсуждались вопросы сотрудничества двух ведомств "в области криминалистического сопровождения следствия и научно-образовательной сфере".

Так, отмечается, что особый интерес у следователей из Армении вызвала демонстрация криминалистической техники, а также вопросы применения новейших средств и методов расследования, "а также процессуальные основы использования гипноза и полиграфических исследований".

По итогам встречи стороны подписали совместное заявление о готовности бороться с преступностью сообща.