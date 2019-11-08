Болезням российских миллениалов нашли объяснение

У рожденных 80-90-х здоровье гораздо хуже, чем у предыдущих поколений, что связано с тяжелой экономической ситуации во время их взросления. Об этом URA.RU рассказала профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь.

«Люди, детство которых пришлось на 90-е, родились тогда, когда в стране было плохое питание. У их родителей — проблемы с работой, из-за чего возникали стрессы. Это поколение достаточно болезненное», — пояснила Дехтярь.

По ее мнению, из-за этого и происходит спад рождаемости.

«В первую очередь, меньше стало людей, способных воспроизводить население. Больше стало пожилого населения из-за увеличения продолжительности жизни», — заявила профессор.

Галина Дехтярь также отметила, «должна проводиться социальная работа с молодежью, чтобы обеспечить ее самозанятость и способность решать проблемы с работой и отсутствием денег».

«Рамблер» писал, что бедность, болезни и скорую смерть поколению миллениалов (рожденных в 1986-1996 годах) предрекла в своем отчете и ассоциации Blue Cross Blue Shield, объединяющей организации медстрахования в США. Согласно неблагоприятному прогнозу, приведенному в отчете, миллениалы могут ожидать как минимум 40-процентного увеличения смертности по сравнению с представителями предыдущего поколения в том же возрасте. По мнению экспертов, это связано с растущими проблемами «поведенческого здоровья», депрессиями, синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, а также наркозависимостью.