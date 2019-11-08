В России нашли серьезную проблему в сфере образования

Васильева заявила, что почти четверть учителей в России — пенсионного возраста

Почти четверть учителей в России — это люди пенсионного возраста, сообщила в пятницу министр просвещения России Ольга Васильева на пленарном заседании IV Всероссийского съезда учителей сельских школ, который проходит в Белгородской области

Министр напомнила, что сегодня в стране насчитывается 1,3 млн учителей, 470 тыс. из которых — это преподаватели сельских школ.

"На сегодняшний день треть нашего педагогического корпуса — это люди достойного возраста. У нас на сегодняшний день 23% людей, которые перешли пенсионную черту, и 19% людей, которые к ней приближаются", — сказала она.

По словам министра, до 2029 года проблему с молодыми учителями в школах будет решить достаточно сложно.

"У нас и сейчас, и в 2029 году 5,9% тех, кому до 29 лет", — добавила она.

В этой связи Васильева напомнила о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий студентам старших курсов право преподавать в школах еще до получения диплома. По мнению главы Минпросвещения, законопроект вызвал большой резонанс в профессиональном сообществе, однако она напомнила, что сама по себе инициатива не нова.

"Мы с вами в нашем недалеком прошлом, имея незаконченное высшее образование, тоже могли работать в школах", — напомнила министр сидящим в зале учителям.

Она также отметила, что в этом смысле наличие большого числа взрослых педагогов в школах является положительным моментом, поскольку они смогут выполнять функцию наставников и делиться опытом с молодым поколением учителей.