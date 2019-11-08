«Призывы к убийствам — это преступление»

Ранее канал ВВС перевел одну из реплик главы Чечни в эфире канала «Грозный» как призыв убивать за оскорбление чести в интернете.

«Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», — якобы заявил он по-чеченски.

Позже, как сообщал «Рамблер», пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов обвинил автора перевода в незнании чеченского языка, а канал в целом — в необъективности.

В свою очередь, Евгений Тарло, бывший судья и сенатор, а ныне вице-президент Федерального союза адвокатов России, напомнил, что призывы к убийствам — преступление, и посоветовал никогда подобных слов не произносить, потому что «они могут быть неправильно восприняты».