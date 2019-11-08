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«Призывы к убийствам — это преступление» 

Рамблер 1 час назад
«Призывы к убийствам — это преступление»
Фото: ТАСС
Рамзан Кадыров, если и впрямь призывал к убийствам, совершил преступление, заявил «Национальной службе новостей» бывший судья и сенатор Евгений Тарло.
Ранее канал ВВС перевел одну из реплик главы Чечни в эфире канала «Грозный» как призыв убивать за оскорбление чести в интернете.
«Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», — якобы заявил он по-чеченски.
Позже, как сообщал «Рамблер», пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов обвинил автора перевода в незнании чеченского языка, а канал в целом — в необъективности.
В свою очередь, Евгений Тарло, бывший судья и сенатор, а ныне вице-президент Федерального союза адвокатов России, напомнил, что призывы к убийствам — преступление, и посоветовал никогда подобных слов не произносить, потому что «они могут быть неправильно восприняты».
«Я не верю, что Кадыров говорил именно так. В устной речи могут проскользнуть неудачные выражения», — добавил он, призвав к тому же учитывать «национальные особенности некоторых лидеров».
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Евгений Тарло , Альви Каримов , Рамзан Кадыров
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