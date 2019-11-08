Профессор ВШЭ отказался извиняться за «клоачный» русский

По его словам, специальная комиссия ВШЭ, рекомендовавшая ему извиниться, даже не связалась с ним при рассмотрении его дела.

«Не уверен, что было бы этично и с моей стороны откликаться на решения относительно моей персоны, которыми комиссия по этике решила поделиться со мной через СМИ», — сказал Гусейнов «Газете.ру».

Как ранее сообщал «Рамблер», Гусейнов опубликовал пост в Facebook, в котором возмутился отсутствием в Москве прессы на иностранных языках. Он посетовал, что в московских киосках нельзя найти газеты ни на каком другом языке, «кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна».

8 ноября на сайте ВШЭ был опубликован протокол заседания комиссии, рекомендовавшей Гусейнову «принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета, а также дезавуировать данные высказывания».