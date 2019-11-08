Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гусейнов отказался извиняться за «клоачный» русский язык 

Газета.Ru + ещё 13 37 минут назад
Профессор ВШЭ отказался извиняться за «клоачный» русский
Фото: Газета.Ru
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей Школы Экономики (ВШЭ), который до этого написал в социальные сети о "клоачном" русском языке, считает, что с его стороны было бы не совсем этично откликаться на решение комиссии, посоветовавшей ему извиниться. Об этом он рассказал "Газете. Ru".
По его словам, комиссия по этике университета, в котором он работает, не связалась с ним, чтобы получить от него даже комментарий.
"Не уверен, что было бы этично и с моей стороны откликаться на решения относительно моей персоны, которыми комиссия по этике решила поделиться со мной через СМИ", — намекнул Гусейнов.
Он отметил, что очень сожалеет, что многим его коллегам пришлось потратить много времени на обсуждение этой ситуации.
Видео дня. Подумали, что гей: студента отчисляют из ВУЗа
Газета.Ru: последние новости
В СК рассказали о применении гипноза при расследованиях В СК рассказали о применении гипноза при расследованиях Детский сад возобновил работу в Нарьян-Маре после убийства ребенка Детский сад возобновил работу в Нарьян-Маре после убийства ребенка Шоумен Андрей Молочный назвал фашистов в Киеве "кошмарным сном" Шоумен Андрей Молочный назвал фашистов в Киеве "кошмарным сном" 
Теги:
Общество , ВШЭ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причастные к подрыву российского самолета
Названы причастные к подрыву российского самолета 87
Офицера из Австрии обвинили в 25-летней работе на Кремль
Офицера из Австрии обвинили в 25-летней работе на Кремль
Гонка вооружений: Москва создаст новые ракеты
Гонка вооружений: Москва создаст новые ракеты 390
«Крышу сорвало»: в причине бойни в Забайкалье усомнились
«Крышу сорвало»: в причине бойни в Забайкалье усомнились 547
Минобороны ответило на сообщение о смерти срочника в Забайкалье
Минобороны ответило на сообщение о смерти срочника в Забайкалье 22
Видео
Оценены последствия «вишневой» зимы
00:46
Оценены последствия «вишневой» зимы
Погода Общество
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
00:22
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
Происшествия
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
00:49
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
Украина В мире
Россия уличила США во лжи
01:15
Россия уличила США во лжи
Армия Оружие
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
00:20
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
Оружие Армия
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Пугачева высказалась после концерта в Минске
01:18
Пугачева высказалась после концерта в Минске
Шоу-бизнес
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение