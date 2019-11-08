Профессор ВШЭ отказался извиняться за «клоачный» русский

Гусейнов отказался извиняться за «клоачный» русский язык

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей Школы Экономики (ВШЭ), который до этого написал в социальные сети о "клоачном" русском языке, считает, что с его стороны было бы не совсем этично откликаться на решение комиссии, посоветовавшей ему извиниться. Об этом он рассказал "Газете. Ru".

По его словам, комиссия по этике университета, в котором он работает, не связалась с ним, чтобы получить от него даже комментарий.

"Не уверен, что было бы этично и с моей стороны откликаться на решения относительно моей персоны, которыми комиссия по этике решила поделиться со мной через СМИ", — намекнул Гусейнов.

Он отметил, что очень сожалеет, что многим его коллегам пришлось потратить много времени на обсуждение этой ситуации.