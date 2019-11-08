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Милонов заявил о риске открытия борделя в квартире Пушкина 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
В квартире Пушкина хотят открыть бордель
Фото: Алексей Смышляев / «Коммерсантъ»
В бывшей квартире российского поэта Александра Пушкина, выставленной на продажу в Санкт-Петербурге, может быть организован бордель. Такое предположение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов. Аудиозапись с соответствующим комментарием есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Политик предложил городским властям выкупить историческую недвижимость, отметив, что она относительно недорого стоит.
«Сейчас квартира находится в частных руках, она ничем не защищена, — подчеркнул Милонов. — Завтра ее могут продать, заложить в банке под проценты, не выплатить кредит, и она вообще уйдет. Могут устроить бордель с проститутками. Необходимо обратить внимание на наше достояние, дать возможность нам увидеть сохраненные ключевые места в Петербурге. Конечно, нужно такие квартиры выкупать. Не такие-то большие деньги в городских масштабах».
Информация о том, что в Петербурге выставлена на продажу 100-метровая квартира, где Пушкин закончил работу над «Пиковой дамой» и «Капитанской дочкой», а также начал свою издательскую деятельность, появилась в конце минувшего октября. Апартаменты, расположенные в доме №32 на набережной Кутузова, были местом жительства Пушкина в течение почти двух лет. В 1834-1836 годах поэт с семьей занимал весь второй этаж здания. Недвижимость оценили в 55 миллионов рублей.
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Теги:
Общество , Виталий Милонов , Госдума , Lenta.ru , Санкт-Петербург
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