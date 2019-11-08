Скабеева высмеяла «захват» украинского телеканала

Российская телеведущая Ольга Скабеева иронично прокомментировала в Telegram внезапный "захват" украинского телеканала "Прямой".
"С ума посходили! Но с точки зрения постановки диагноза — прямо эпохальное видео", — написала она.
Ранее в студию телеканала "Прямой" во время одного из шоу ворвались люди в масках и автоматами. Через минуту стало понятно, что нападение оказалось розыгрышем, а оружие было игрушечным. Единственным требованием "захватчиков" стало селфи с ведущими.
Седьмого ноября у владельца "Прямого" Владимира Макеенко прошли обыски. Канал охарактеризовал эти действия как давление и наступление на свободу слова.