Скабеева высмеяла «захват» украинского телеканала людьми в масках

Российская телеведущая Ольга Скабеева иронично прокомментировала в Telegram внезапный "захват" украинского телеканала "Прямой".

"С ума посходили! Но с точки зрения постановки диагноза — прямо эпохальное видео", — написала она.

Ранее в студию телеканала "Прямой" во время одного из шоу ворвались люди в масках и автоматами. Через минуту стало понятно, что нападение оказалось розыгрышем, а оружие было игрушечным. Единственным требованием "захватчиков" стало селфи с ведущими.