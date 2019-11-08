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Скабеева высмеяла «захват» украинского телеканала людьми в масках 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Скабеева высмеяла «захват» украинского телеканала
Фото: РИА Новости
Российская телеведущая Ольга Скабеева иронично прокомментировала в Telegram внезапный "захват" украинского телеканала "Прямой".
"С ума посходили! Но с точки зрения постановки диагноза — прямо эпохальное видео", — написала она.
Ранее в студию телеканала "Прямой" во время одного из шоу ворвались люди в масках и автоматами. Через минуту стало понятно, что нападение оказалось розыгрышем, а оружие было игрушечным. Единственным требованием "захватчиков" стало селфи с ведущими.
Седьмого ноября у владельца "Прямого" Владимира Макеенко прошли обыски. Канал охарактеризовал эти действия как давление и наступление на свободу слова.
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Теги:
Общество , Владимир Макеенко , Ольга Скабеева
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