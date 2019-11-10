Автору символа России исполнилось 100 лет

Символ нескольких эпох: исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного конструктора Михаила Калашникова

Признанный поколениями конструктор создал эталонный для производителей по всему миру образец вооружения, который невозможно повредить.

В воскресенье, 10 ноября, исполняется век со дня рождения легендарного советского и российского конструктора — оружейника Михаила Калашникова . Сейчас его имя уже стало своеобразным символом и известно всему миру.

Под руководством Калашникова были разработаны и создавались сотни опытных образцов автоматического стрелкового оружия. Автомат АК-47, изобретенный оружейником, является едва ли не эталонным для оружейных производителей по всему миру и признан одним из самых значимых изобретений XX века.

Калашников удостоен званий Героя Российской Федерации, дважды Героя Социалистического Труда, является лауреатом Ленинской премии, Сталинской премии первой степени и кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного.