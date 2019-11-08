Чернышева поддержала Светлана Ермолова

Петра Чернышева поддержала одна из богатейших женщин России

«За поддержку и большое неравнодушное сердце, за оптимизм, дружбу, веру — спасибо наша дорогая Светлана Ермолова», — гласит подпись под фотографией.

Отметим, что Светлана Ермолова уже много лет дружит с фигуристкой Татьяной Навкой и Петром Чернышевым, которые в эти дни в «Мегаспорте» представляют спектакль на льду «Аленький цветочек». Как известно, все средства, собранные 10 ноября от продаж билетов на это шоу, пойдут на лечение людей, у которых онкологические заболевания. Светлана Ермолова считается одной из богатейших и самых успешных женщин в России. Она вице-президент компании, которая занимается поставками рыбы и даров моря. Входит в список двадцати трех самых успешных и достойных женщин России по итогам 2017 года. Ранее Светлана Ермолова стала обладательницей почетного титула «Лучший руководитель в сфере ресторанного бизнеса». Сегодня она, как и вся страна, молится за здоровье звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Сейчас актриса проходит реабилитацию в одном из подмосковных медицинских центров на Рублевке.