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Симоньян рассказала, как в Эстонии запугивают желающих работать в Sputnik 

РИА Новости 2 часа назад
Симоньян рассказала о «хваленой европейской демократии»
Фото: РИА Новости
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала про допросы, запугивания и закрытия банковских счетов соискателей работы в Sputnik в Эстонии.
"Наверное, нигде мы не сталкиваемся, нигде, в том числе в арабских странах, в разных других странах мы не сталкиваемся с такой работой тоталитарной машины, как в Эстонии. Когда даже людей, которые пришли к нам на собеседование, соискателей работы, которых мы еще даже не взяли на работу и, может быть, не взяли бы никогда, их вызывают спецслужбы, допрашивают, о чем вы говорили, кто с вами говорил", — сообщила Симоньян в рамках программы "60 минут" на телеканале Россия 1.
По ее словам, это происходит в Эстонии уже много лет и повсеместно.
"Эстония использует все возможные рычаги, начиная от закрытия счетов в банке и заканчивая просто запугиванием спецслужб, чтобы не дать нам и нашему Sputnik там работать.
Вот вам немножко про вашу Европу и про вашу хваленую европейскую демократию", — добавила Симоньян.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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Теги:
Общество , Маргарита Симоньян , МИД , РИА Новости , ИА Sputnik , Russia Today , Эстония
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