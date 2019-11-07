Писатель Проханов назвал сталинские репрессии «полезными»

Писатель Проханов назвал сталинские репрессии «великолепными» и «прекрасными»

Сталинские репрессии принесли для Советского союза много пользы. Такое мнение высказал известный писатель Александр Проханов

«Репрессии — они же прекрасны, правда? Они великолепны, и вы тоже за это. Я прошелся, проехался по Колымскому тракту, я видел вот эти места, где были этапы, где замерзали целые этапы вместе с охранниками. Они добывали золото. Они добывали золото, и из этого золота не делали ожерелий, не делали часов за 200 тысяч долларов, которые носят на запястьях наши… Из них не делали коронки. Это золото шло на покупку заводов, инженеров, технологий. Это было тоже золото победы. И поэтому эти мученики, мученики Колымы, они в своем абсолютно неестественном, трагичном бытие опять работали на 45-й год», — заявил литератор в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что любовь россиян к лидеру СССР Иосифу Сталину в 2019 году достигла исторического максимума. Более половины граждан признались, что относятся к вождю с восхищением, уважением и симпатией. Сейчас роль Сталина в истории положительно оценивают 70% россиян. Это рекордный показатель за все годы подобных социологических исследований. Отрицательно об итогах правления Сталина высказались лишь 19% опрошенных.

Любовь россиян к Сталину растет уже несколько лет подряд. Если в марте 2016 года к нему хорошо относились 37% граждан, то спустя год этот показатель достиг 46%. А 43% опрошенных заявили, что без сталинских репрессий сохранить порядок в стране было бы невозможно, напоминает агентство Nation News.