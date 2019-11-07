В Роструде рассказали о модернизации служб занятости

«Это большой проект в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Мы хотим настроить работу этого очень значимого для экономики института на новых принципах», — заявил он.

По его словам, есть определённые проблемы, которые накопились в системе служб занятости и которые не позволяли им решать задачи оперативно и в соответствии с современными требованиями.

«Стоит задача их определённым образом перенастроить. Ориентировать не только на безработных, но и на всех людей, на весь кадровый потенциал в системе», — пояснил Васильев.

Как отметил замглавы Роструда, нужно уйти от центров занятости населения к центрам раскрытия человеческого потенциала.

Васильев также сказал, что в 2019 году в работу включились 16 регионов, а в 2020-м добавится столько же.

«Проект рассчитан на то, чтобы охватить все 85 субъектов нашей страны и в целом изменить ситуацию со службами занятости в России», — добавил он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области с начала 2019 года трудоустроили 49 тыс. человек с помощью службы занятости.