Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Роструде рассказали о модернизации служб занятости 

RT на русском 1 час назад
В Роструде рассказали о модернизации служб занятости
Фото: РИА Новости
Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Денис Васильев в беседе с kp.ru рассказал о модернизации служб занятости.
«Это большой проект в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Мы хотим настроить работу этого очень значимого для экономики института на новых принципах», — заявил он.
По его словам, есть определённые проблемы, которые накопились в системе служб занятости и которые не позволяли им решать задачи оперативно и в соответствии с современными требованиями.
«Стоит задача их определённым образом перенастроить. Ориентировать не только на безработных, но и на всех людей, на весь кадровый потенциал в системе», — пояснил Васильев.
Как отметил замглавы Роструда, нужно уйти от центров занятости населения к центрам раскрытия человеческого потенциала.
Васильев также сказал, что в 2019 году в работу включились 16 регионов, а в 2020-м добавится столько же.
«Проект рассчитан на то, чтобы охватить все 85 субъектов нашей страны и в целом изменить ситуацию со службами занятости в России», — добавил он.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области с начала 2019 года трудоустроили 49 тыс. человек с помощью службы занятости.
Видео дня. 90-летний ученый оказался рецидивистом: ловил на коноплю
RT на русском: последние новости
Эксперт прогнозирует рекордный турпоток после запуска поездов в Крым Эксперт прогнозирует рекордный турпоток после запуска поездов в Крым Гидрометцентр прогнозирует резкое похолодание в России Гидрометцентр прогнозирует резкое похолодание в России Умер критик и литературовед Лев Аннинский Умер критик и литературовед Лев Аннинский
Комментарии 
Теги:
Общество , Денис Васильев , Роструд , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон описал три сценария развития России
Макрон описал три сценария развития России
Писатель Проханов назвал сталинские репрессии «полезными»
Писатель Проханов назвал сталинские репрессии «полезными» 3
Сенцов расказал о презрении к приезжающим в РФ украинцам
Сенцов расказал о презрении к приезжающим в РФ украинцам 5
«Их не остановить»: в США испугались боевых дронов из РФ
«Их не остановить»: в США испугались боевых дронов из РФ 9
Туристку избили за слишком откровенный наряд в отпуске
Туристку избили за слишком откровенный наряд в отпуске 16
Видео
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Пока вы не уснули: В Сети говорят о тяжелой болезни Лукашенко
00:30
Пока вы не уснули: В Сети говорят о тяжелой болезни Лукашенко
В мире
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
01:18
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
Происшествия Другое
«Мужчине нужно продолжать жить»: Навка о муже Заворотнюк
01:40
«Мужчине нужно продолжать жить»: Навка о муже Заворотнюк
Шоу-бизнес
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
00:32
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
Общество
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
01:13
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
Происшествия Криминал
Навка поможет Заворотнюк
00:30
Навка поможет Заворотнюк
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение