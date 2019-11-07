Появились подробности о состоянии здоровья Дорониной

Татьяна Доронина проходит профилактическое обследование

Народная артистка СССР, президент Московского художественного академического театра им. М. Горького Татьяна Доронина проходит проверку состояния здоровья. Об этом в четверг сообщил ТАСС ее представитель.

"Татьяна Васильевна в больницу не попадала. У нас будет награждение 21 ноября. Она плохо себя почувствовала, нужно к награждению привести себя в порядок", — сказал представитель Дорониной, комментируя информацию в СМИ о ее попадании в военный госпиталь.

По его словам, актриса проходит профилактическое обследование.

Доронина известна своими ролями в Ленинградском государственном театре им. Ленинского Комсомола, Московском академическом театре им. В. Маяковского, Ленинградском академическом Большом драматическом театре им. М. Горького, где играла в постановках Г. А. Товстоногова.