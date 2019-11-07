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Определен самый пыльный город России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Определен самый пыльный город России
Фото: РИА Новости
Самый пыльный город России — Махачкала, средний уровень запыленности там превышает норму в четыре с лишним раза, говорится в ежегоднике «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год».
Ежегодник подготовлен Государственной геофизической обсерваторией (ГГО) им. Воейкова (входит в Росгидромет), передает РИА «Новости».
«Самый высокий средний уровень запыленности воздуха отмечен в Махачкале — 4,1 предельно допустимых концентраций (ПДК). В Новошахтинске, Гусиноозерске, Новочеркасске, Воронеже, Анадыре и Батайске запыленность воздуха находится на уровне 2-3 ПДК», — говорится в докладе.
Отмечается, что в среднем уровень запыленности в российских городах ниже нормативных значений. Средняя концентрация пыли превышает 1 ПДК в 52 городах из 223 обследованных. 2 ПДК — только в пяти городах.
Максимальные разовые показатели запыленности зафиксированы в Киришах (Ленинградская область) и Томске, где норматив был превышен в восемь раз.
«Снизились (за пять лет) концентрации взвешенных веществ (более чем на 30%) в Екатеринбурге, Корсакове, Липецке, Новоалександровске, Петрозаводске, Таганроге и Хабаровске», — говорится в докладе обсерватории.
За последние пять лет более чем на 50% отмечен рост уровня пыли в воздухе в Губахе, Елизово, Искитиме, Каменске-Уральском, Краснодаре, Прокопьевске, Пскове, Твери и Якутске.
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Теги:
Общество , Погода , Экология , Росгидромет , РИА Новости , Махачкала
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