Соловьев не ответит за «мразь»

Роскомнадзор не будет привлекать ведущего Владимира Соловьева к ответственности за оскорбления в адрес радиослушателя из Татарстана . Об этом изданию Inkazan сообщил автор обращения в Роскомнадзор, правозащитник Еркен Сарсембаев.

По его словам, в ответе ведомства на его обращение говорится, что нарушения требований законов «О СМИ» и «О противодействии экстремисткой деятельности» в словах Соловьева, сказанных в эфире радиостанции «Вести FM» 2 октября, не найдено.

В Роскомнадзоре также не нашли в словах ведущего «целевой установки» на возбуждение национальной розни, враждебного отношения к представителям татарской национальности и побуждения к насильственным действиям в отношении татар.

В ведомстве напомнили, что программа выходила в прямом эфире, а значит, «редакция, главный редактор и журналист не несут ответственность за распространение сведений, если они содержатся в авторских произведениях, идущие без предварительной записи.

Сарсембаев назвал ответ Роскомнадзора „явной отпиской“. По его словам, он означает, что „провластным СМИ разрешается безнаказанно в прямом эфире ТВ и радио отвечать зрителям и слушателям по-хамски, оскорбительно“.

Как ранее сообщал „Рамблер“, 2 октября в прямом эфире радиостанции „Вести FM“ Соловьев с характерным восточным акцентом зачитал сообщение „Хасана из Татарстана“, в котором тот называл его „лакеем“ и „путиноидом“, крутящим „толстой жопой“. В ответ он назвал автора сообщения мразью, призвал его не позорить Татарстан и пригрозил отдать его телефон в компетентные органы.