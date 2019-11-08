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Крымский мост в действии: Продан первый билет на поезд в Крым 

Рамблер + ещё 7 25 минут назад
Продан первый билет на крымский поезд
Фото: РИА Новости
Первые билеты на поезд в Крым проданы, рассказали РИА Новости в справочной службе вокзала Симферополя.
Регулярное автомобильное движение по Крымскому мосту, как сообщал «Рамблер», стартовало в мае 2018 года, а старт регулярного железнодорожного запланирован на декабрь.
Продажи билетов на пассажирские поезда в Крым стартовали сегодня. Первый поезд отправится туда, а именно в Севастополь, из Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00 по московскому времени.
Билеты на поезда в Крым и оттуда в материковую Россию стоят от 2966 рублей, а для покупки доступны в железнодорожных кассах, в приложении «ГСЭ Билеты» и на сайте grandtrain.ru.
В справочной службе вокзала Симферополя рассказали РИА Новости, что первые билеты уже проданы, а именно билеты на поезда в Москву и Петербург.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Крымский мост , РИА Новости , Республика Крым , Симферополь
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