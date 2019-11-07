Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российским сельчанам вернули «центр притяжения» 

Lenta.ru 53 минуты назад
Российским сельчанам вернули «центр притяжения»
Фото: Министерство культуры Забайкальского края
В селе Усть-Ималка Забайкальского края открыли после ремонта дом культуры, который пострадал от степных пожаров весной 2019 года. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщается на сайте регионального министерства культуры.
Как отмечается, здание получило серьезный урон во время пожаров 19-20 апреля: ураганный ветер снес крышу, обгорели окна и забор, также от огня пострадала приклубная котельная. В результате на ремонтные работы было выделено более 8 миллионов рублей. На эти средства была восстановлена крыша, заменены окна, двери, полы, проводка и система отопления, а также обновлен фасад. Кроме того, в здании утеплили стены.
«Благодаря поддержке президента [Владимира Путина] и большой совместной работе удалось обновить здание клуба, сделать его красивым и современным. Клуб в селе всегда является центром притяжения для людей», — отметила министр культуры Забайкалья Татьяна Цымпилова.
Инициатива была реализована в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.
Видео дня. 90-летний ученый оказался рецидивистом: ловил на коноплю
Последние новости
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО Впервые замечено редкое явление вселенских масштабов Впервые замечено редкое явление вселенских масштабов
Комментарии 
Теги:
Общество , Владимир Путин , Забайкальский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слишком толстый: в Шереметьеве кота не пустили в самолет
Слишком толстый: в Шереметьеве кота не пустили в самолет
Кладоискатель случайно наткнулся на древние сокровища
Кладоискатель случайно наткнулся на древние сокровища
Бойня в Забайкалье: за убийцу вступились тайные покровители
Бойня в Забайкалье: за убийцу вступились тайные покровители 220
Анастасия Заворотнюк прервала молчание
Анастасия Заворотнюк прервала молчание 21
В Австрии задержали экс-чиновника Минкультуры
В Австрии задержали экс-чиновника Минкультуры 26
Видео
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
01:18
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
Происшествия Другое
«Мужчине нужно продолжать жить»: Навка о муже Заворотнюк
01:40
«Мужчине нужно продолжать жить»: Навка о муже Заворотнюк
Шоу-бизнес
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
00:32
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
Общество
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
01:13
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
Происшествия Криминал
Навка поможет Заворотнюк
00:30
Навка поможет Заворотнюк
Шоу-бизнес
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
00:20
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение