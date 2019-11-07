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Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку 

Lenta.ru + ещё 8 3 часа назад
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку
Фото: ksmrus.ru
Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности. Об этом она заявила «Газете.Ru».
«Я свое место не отдам, тем более Андрею Курочкину [заместитель председателя комитета]», — сказала она, подчеркнув, что не подписывала бумаг об освобождении от полномочий.
Салиховская отметила, что Курочкин якобы устроил встречу в одном из московских ресторанов, на которой обсуждалось снятие ее с должности.
Кроме того, по словам Салиховской, Курочкин берет деньги с матерей призывников, когда те обращаются в комитет с проблемой. «Я его защищала, оправдывала, но, когда информация о поборах подтвердилась, я стала делать ему замечания. (…) Все регионы мне звонят, спрашивают, что случилось. Я отстою свою честь», — сказала глава комитета.
Ранее Курочкин заявил, что Салиховскую отстранили от должности за слова о роли компьютерных игр в расстреле солдат в Забайкалье. По его словам, решение о прекращении полномочий Салиховской было принято 2 ноября на отчетно-выборной конференции. «Сейчас Салиховская не имеет права делать заявления, подписывать документы от имени организации без согласования правления», — заявлял он.
6 ноября председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой заявил, что для предотвращения преступлений нужно наладить работу психологов и блокировать доступ к жестоким компьютерным играм в интернете. Его идею поддержала Салиховская и призвала «закрывать интернет». При этом она признала, что в воинских частях все еще есть дедовщина, и Шамсутдинов мог не выдержать конфликтов с сослуживцами.
Рядовой Шамстудинов 25 октября при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. Солдат сразу сдался группе антитеррора и заявил, что не жалеет о содеянном. После происшествия в Минобороны сообщили, что у Шамсутдинова мог произойти нервный срыв из-за личных проблем, не связанных со службой. При этом источник «Ленты.ру» рассказал, что рядовой решился на преступление из-за издевательств.
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Теги:
Общество , Андрей Курочкин , Министерство обороны , Газета.Ru , Lenta.ru
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