«Идти сквозь плевки»: Богомолов вспомнил уроки Табакова

Богомолов вспомнил об уроках Табакова «идти сквозь плевки» после инцидента на премьере

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов поблагодарил покойного худрука МХТ имени Чехова Олега Табакова за его уроки «делать дело и идти сквозь плевки» после инцидента на премьере спектакля «Норма».

В среду Театр на Малой Бронной и Мастерская Брусникина представили премьеру спектакля «Норма» режиссера Максима Диденко по роману Владимира Сорокина . Это первая премьера театра с момента назначения Богомолова художественным руководителем, передает РИА «Новости».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75) 6 Ноя 2019 в 11:24 PST В СМИ сообщили, что неизвестные пытались сорвать спектакль. Богомолов после этого вышел к зрителям, попросив их не пугаться подобных провокаций.

Я хочу сказать после премьеры Максима Диденко в нашем театре… об Олеге Павловиче. О том, что приходит время и тебя уже не защищает большой великий и добрый человек, а ты сам встаёшь у руля и говоришь: всем сохранять спокойствие. Ты говоришь: вы молодцы, ребята, и так держать! Ты говоришь: приходите к нам, в наш театр, у нас интересно. Ты испытываешь гордость за то, что в твоём доме живут и творят талантливые и такие разные люди. За то, что им хорошо тут. За то, что театр начинает решать сложнейшие постановочные задачи. За то, что актёры работают так смело и так увлечённо. За эти счастливые горящие глаза. И ещё за такое невероятное количество друзей, которые мы обретаем. Впереди две премьеры до конца этого года, впереди Новый год, впереди сказки детям и Бунин, Островский и Еврипид, Зорин и Гоголь… и конечно юбилей Великой Победы и много наших личных маленьких побед. Но я хочу сказать об Олеге Павловиче. Спасибо Вам, что Вы научили меня делать дело и идти сквозь плевки, брань, зависть и мелочность. Идти сквозь, зная цель и помня об ответственности за будущее, за прошлое, за младших, за старших, и главное, за талантливых. Словом, за всех, кому ты можешь дать своё тепло, защиту и энергию. #театрнамалойбронной

«Я хочу сказать после премьеры Максима Диденко в нашем театре… об Олеге Павловиче (Табакове). Спасибо Вам, что Вы научили меня делать дело и идти сквозь плевки, брань, зависть и мелочность. Идти сквозь, зная цель и помня об ответственности за будущее, за прошлое, за младших, за старших, и главное, за талантливых. Словом, за всех, кому ты можешь дать свое тепло, защиту и энергию», — написал Богомолов в Instagram.