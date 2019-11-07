«Идти сквозь плевки»: Богомолов вспомнил уроки Табакова

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов поблагодарил покойного худрука МХТ имени Чехова Олега Табакова за его уроки «делать дело и идти сквозь плевки» после инцидента на премьере спектакля «Норма».
В среду Театр на Малой Бронной и Мастерская Брусникина представили премьеру спектакля «Норма» режиссера Максима Диденко по роману Владимира Сорокина. Это первая премьера театра с момента назначения Богомолова художественным руководителем, передает РИА «Новости».
В СМИ сообщили, что неизвестные пытались сорвать спектакль. Богомолов после этого вышел к зрителям, попросив их не пугаться подобных провокаций.
Я хочу сказать после премьеры Максима Диденко в нашем театре… об Олеге Павловиче. О том, что приходит время и тебя уже не защищает большой великий и добрый человек, а ты сам встаёшь у руля и говоришь: всем сохранять спокойствие. Ты говоришь: вы молодцы, ребята, и так держать! Ты говоришь: приходите к нам, в наш театр, у нас интересно. Ты испытываешь гордость за то, что в твоём доме живут и творят талантливые и такие разные люди. За то, что им хорошо тут. За то, что театр начинает решать сложнейшие постановочные задачи. За то, что актёры работают так смело и так увлечённо. За эти счастливые горящие глаза. И ещё за такое невероятное количество друзей, которые мы обретаем. Впереди две премьеры до конца этого года, впереди Новый год, впереди сказки детям и Бунин, Островский и Еврипид, Зорин и Гоголь… и конечно юбилей Великой Победы и много наших личных маленьких побед. Но я хочу сказать об Олеге Павловиче. Спасибо Вам, что Вы научили меня делать дело и идти сквозь плевки, брань, зависть и мелочность. Идти сквозь, зная цель и помня об ответственности за будущее, за прошлое, за младших, за старших, и главное, за талантливых. Словом, за всех, кому ты можешь дать своё тепло, защиту и энергию. #театрнамалойбронной
«Я хочу сказать после премьеры Максима Диденко в нашем театре… об Олеге Павловиче (Табакове). Спасибо Вам, что Вы научили меня делать дело и идти сквозь плевки, брань, зависть и мелочность. Идти сквозь, зная цель и помня об ответственности за будущее, за прошлое, за младших, за старших, и главное, за талантливых. Словом, за всех, кому ты можешь дать свое тепло, защиту и энергию», — написал Богомолов в Instagram.