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Поколению миллениалов предрекли бедность и быструю смерть 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Поколению миллениалов предрекли быструю смерть
Фото: РИА Новости
Так называемым миллениалам, то есть поколению людей, родившимся в 1981–1996 годах, предрекли бедность и быструю смерть. Отчет с такими данными опубликовал сайт Федерации независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association (BCBS).
В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
Специалисты отмечают, что главными проблемами миллениалов являются высокий уровень холестерина, гипертония и тяжелая депрессия. Кроме того, среди них происходит много самоубийств и смертей от передозировок.
Также в исследовании сообщается, что многие представители поколения 1981–1996 годов из-за проблем со здоровьем могут остаться без работы.
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Теги:
Общество , Социология
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