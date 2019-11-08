Поколению миллениалов предрекли быструю смерть

Поколению миллениалов предрекли бедность и быструю смерть

Так называемым миллениалам, то есть поколению людей, родившимся в 1981–1996 годах, предрекли бедность и быструю смерть. Отчет с такими данными опубликовал сайт Федерации независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association (BCBS).

В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.

Специалисты отмечают, что главными проблемами миллениалов являются высокий уровень холестерина, гипертония и тяжелая депрессия. Кроме того, среди них происходит много самоубийств и смертей от передозировок.

Также в исследовании сообщается, что многие представители поколения 1981–1996 годов из-за проблем со здоровьем могут остаться без работы.