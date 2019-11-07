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Россияне знают, сколько часов в день нужно работать 

Рамблер 1 час назад
Россияне знают, сколько часов в день нужно работать
Фото: Reuters
Аналитическая служба Рамблера выяснила у россиян, сколько, по их мнению, часов в день должен работать человек.
45% опрошенных считают, что рабочие часы не должны превышать 5-6 часов.
30% проголосовавших уверяют, что лучше всего работать 7-8 часов в день.
19% россиян и вовсе ответили: «4 часов в день вполне хватит».
А 6% опрошенных решили, что можно смело работать от 8 до 10 часов в день.
Всего в опросе приняли участие 6029 человек.
Совет Федерации на заседании в среду одобрил поправки в Трудовой кодекс РФ о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
Документ гарантирует проживающим и работающим в сельской местности женщинам сокращенную продолжительность рабочего времени. Согласно законопроекту, она не должна превышать 36 часов в неделю при сохранении заработной платы.
Данная льгота до сих пор регламентируется постановлением Верховного Совета РСФСР 1990 года. До принятия закона Госдумой право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом.
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Редактор:  Лера Букина
Теги:
Общество , Госдума , Совет Федерации
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