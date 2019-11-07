Россияне знают, сколько часов в день нужно работать

Аналитическая служба Рамблера выяснила у россиян, сколько, по их мнению, часов в день должен работать человек.

45% опрошенных считают, что рабочие часы не должны превышать 5-6 часов.

30% проголосовавших уверяют, что лучше всего работать 7-8 часов в день.

19% россиян и вовсе ответили: «4 часов в день вполне хватит».

А 6% опрошенных решили, что можно смело работать от 8 до 10 часов в день.

Всего в опросе приняли участие 6029 человек.

Совет Федерации на заседании в среду одобрил поправки в Трудовой кодекс РФ о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.

Документ гарантирует проживающим и работающим в сельской местности женщинам сокращенную продолжительность рабочего времени. Согласно законопроекту, она не должна превышать 36 часов в неделю при сохранении заработной платы.