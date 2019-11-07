Кремль предложили перекрасить

Бизнесмен предложил перекрасить Кремлевскую стену в белый цвет, "чтобы показать зубы". Об этом сообщает телеканал «Царьград».

Моргунов считает, что дети, при посещении белокаменного Кремля, будут видеть конструкцию, напоминающую наши зубы. Это поможет детям лучше соблюдать гигиену полости рта.

Кроме того, если покрасить стену люминесцентной краской, то светящаяся в темноте Кремлевская стена, станет напоминанием о нашей зубастости врагам Отечества.

Работы по покраске и организацию опроса москвичей Моргунов предлагает провести за свой счет. О реакции мэрии на пространную идею пока не известно.

Долгое время Кремль был белым. Первые изображения белого Кремля появились в 1680-е. Стены белили несколько сотен лет до 1911 года, когда известковая побелка слезла окончательно и было решено вернуть изначальный цвет.