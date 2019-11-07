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Минобороны поспорило с Поклонской 

Рамблер + ещё 1 24 минуты назад
Минобороны поспорило с Поклонской
Фото: ТАСС
Министерство обороны не разглашает сведения о стрельбе в Забайкалье, потому что соблюдает законы. Так, как сообщает «Царьград», оно ответило Наталье Поклонской.
В октябре, как сообщал «Рамблер», солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов застрелил двоих офицеров и шестерых сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае. Во вторник председатель президиума Офицеров России Сергей Липовой назвал одной из причин произошедшего жестокие онлайн-игры.
«Удобная позиция — не замечать либо списать собственное бессилие и внутренние проблемы на внешнего врага», — написала Наталья Поклонская в своем фейсбуке вчера.
Депутат признала, что армия преобразилась за 10 последних лет, однако высказала мнение, что проблемы все еще есть, создают их мерзавцы, а скрывать их недопустимо.
В ответ в Минобороны подчеркнули, что стремятся к открытости, но и соблюдают законы, в том числе 161-ю статью Уголовно-процессуального кодекса. Та запрещает разглашение данных предварительного расследования без разрешения следователя или дознавателя.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Наталья Поклонская , Министерство обороны , Царьград ТВ , Забайкальский Край
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