Минобороны поспорило с Поклонской

В октябре, как сообщал «Рамблер», солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов застрелил двоих офицеров и шестерых сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае . Во вторник председатель президиума Офицеров России Сергей Липовой назвал одной из причин произошедшего жестокие онлайн-игры.

«Удобная позиция — не замечать либо списать собственное бессилие и внутренние проблемы на внешнего врага», — написала Наталья Поклонская в своем фейсбуке вчера.

Депутат признала, что армия преобразилась за 10 последних лет, однако высказала мнение, что проблемы все еще есть, создают их мерзавцы, а скрывать их недопустимо.

В ответ в Минобороны подчеркнули, что стремятся к открытости, но и соблюдают законы, в том числе 161-ю статью Уголовно-процессуального кодекса. Та запрещает разглашение данных предварительного расследования без разрешения следователя или дознавателя.