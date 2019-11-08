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Скончался праправнук Луи Виттона 

News.ru + ещё 4 33 минуты назад
Скончался праправнук Луи Виттона
Фото: Louis Vuitton/facebook.com
Праправнук основателя модного дома Louis Vuitton Патрик-Луи Виттон скончался на 69-м году жизни.
Свою карьеру в компании мужчина начал в 1973 году с должности плотника, хотя мечтал стать ветеринаром. Впоследствии Виттон стал главой подразделения специальных заказов.
Председатель правления Louis Vuitton Майкл Берк отметил, что Патрик-Луи Виттон был «символической фигурой» дома моды. Причина смерти Виттона не называется.
Ранее News.ru писал, что в селе Мохнач Харьковской области в доме у пары пенсионеров нашли 140-летний сундук Louis Vuitton. В нём украинцы хранили кукурузу.
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Теги:
Общество , Другое , Майкл Берк , Louis Vuitton
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