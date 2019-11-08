Скончался праправнук Луи Виттона

Свою карьеру в компании мужчина начал в 1973 году с должности плотника, хотя мечтал стать ветеринаром. Впоследствии Виттон стал главой подразделения специальных заказов.

Председатель правления Louis Vuitton Майкл Берк отметил, что Патрик-Луи Виттон был «символической фигурой» дома моды. Причина смерти Виттона не называется.

Ранее News.ru писал, что в селе Мохнач Харьковской области в доме у пары пенсионеров нашли 140-летний сундук Louis Vuitton. В нём украинцы хранили кукурузу.