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Скончался Патрик-Луи Виттон 

Рамблер + ещё 14 8 минут назад
Скончался праправнук Луи Виттона
Фото: Louis Vuitton/facebook.com
Во Франции скончался праправнук основателя торгового дома Louis Vuitton модельер Патрик-Луи Виттон. Печальная новость появилась на официальной странице дома мод в Instagram.
В сообщении говорится, что модельер присоединился к семейному бизнесу в 1973 году в качестве столяра-плотника. Спустя 27 лет Патрик-Луи Виттон возглавил подразделение специальных заказов. На момент кончины модельеру было 68 лет. О причинах смерти не сообщается.
«Все наши мысли сейчас с его семьёй, в частности с сыновьями Пьером-Луи и Бенуа-Луи, которые работают рядом с нами, а также с его внуками», — написали представители дома мод.
Отмечается, что опыт и страсть Патрика-Луи к изготовлению чемоданов и сумок «внесли свой вклад в наследие искусства путешествий».
В феврале, как ранее сообщал «Рамблер», скончался немецкий художественный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд. Он умер на 86-м году жизни. За день до смерти Лагерфельд был госпитализирован в больницу в пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен из-за ухудшения состояния здоровья, но медики уже ничем помочь ему не смогли.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Общество , Другое , Карл Лагерфельд , Chanel , Франция
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