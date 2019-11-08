Скончался праправнук Луи Виттона

Скончался Патрик-Луи Виттон

Во Франции скончался праправнук основателя торгового дома Louis Vuitton модельер Патрик-Луи Виттон. Печальная новость появилась на официальной странице дома мод в Instagram.

В сообщении говорится, что модельер присоединился к семейному бизнесу в 1973 году в качестве столяра-плотника. Спустя 27 лет Патрик-Луи Виттон возглавил подразделение специальных заказов. На момент кончины модельеру было 68 лет. О причинах смерти не сообщается.

«Все наши мысли сейчас с его семьёй, в частности с сыновьями Пьером-Луи и Бенуа-Луи, которые работают рядом с нами, а также с его внуками», — написали представители дома мод.

Отмечается, что опыт и страсть Патрика-Луи к изготовлению чемоданов и сумок «внесли свой вклад в наследие искусства путешествий».