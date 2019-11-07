Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат

Россиянам предложили оплатить ремонт ветхих домов

Ветхое жилье с износом более 70% предложено ремонтировать за счет жителей России до тех пор, пока оно не получит статус аварийного. Об этом со ссылкой на Минстрой России сообщает газета «Известия».

По данным Росстата, которые привело издание, на конец 2018 года к многоквартирным домам с износом 66–70% относились более 231 тысяч зданий, с износом свыше 70% — более 101 тысяч, что в несколько раз больше, чем официально признанных аварийными.

При этом дома с износом более 70%, которые не признали аварийными, могут включить в трехлетние региональные программы капремонта. В таких зданиях будут проводиться только необходимые работы для того, чтобы поддерживать их в безопасном состоянии, пока они не будут переведены в аварийный фонд. Эта подпрограмма, как и капремонт, будет оплачиваться за счет граждан, возможно также софинансирование из регионального и муниципального бюджетов, пояснили в Минстрое.

В свою очередь эксперты, опрошенные изданием, указали, что средняя стоимость капремонта домов с износом менее 65% составляет около 30 тысяч рублей за 1 кв. м, а ремонт зданий с большим износом дороже примерно на треть. Здания же с износом свыше 70% требуют не просто капремонта, а реконструкции, стоимость которой может составлять в среднем 100–120 тысяч рублей за 1 кв. м.

В РФ создадут квантовый компьютер за 24 млрд

Екатерина Солнцева. Проект по созданию российского квантового компьютера рассчитан на срок до 2024 года и предполагает вложение 13,3 млрд бюджетных средств и 10,4 млрд рублей внебюджетных. Об этом рассказала принадлежащей Демьяну Кудрявцеву газете «Ведомости» директор по цифровизации «Росатома»

При этом, по данным будущего руководителя проектного офиса квантового компьютера в «Росатоме» Руслана Юнусова , экономический эффект от разработки ожидается не ранее чем через пять лет. Предполагается, что новые устройства смогут работать с большими данными, решать сложные логистические задачи, помогать в разработке новых лекарств.

Машину российско-украинского бизнесмена взорвали в Киеве

В результате покушения погиб охранник директора фармацевтической компании Игоря Сало. Сам бизнесмен тяжело ранен. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По данным издания, взрывное устройство было брошено на крышу машины бизнесмена.

«По предварительной информации, к этому событию может быть причастен мотоциклист. Для его розыска и задержания проводится специальная полицейская операция», — отметили в полиции, не назвав имен пострадавших и погибшего.

Российский малый бизнес приблизился к стагнации

Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, сильнее всего на приближение стагнации повлияло падение выручки. Об этом со ссылкой на исследование Промсвязьбанка , «Опоры России» и агентства Magram Market Research сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Снижение указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса. При этом хуже всего дела обстоят на производстве — индекс в этой сфере упал с 53,9 до 49,4 пункта.

По мнению опрошенных изданием экспертов, на снижение деловой активности повлияли: повышение НДС с 18 до 20% и сокращение крупным бизнесом своих расходов, а также отсутствие роста доходов населения, так как подавляющее большинство предприятий малого и среднего бизнеса работают в расчете на спрос на товары и услуги.

Названы ответственные за развитие деловых отношений США и РФ

Россия и США назначили ответственных за работу группы высокого уровня по экономическому сотрудничеству двух стран, о котором ранее договорились президенты. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, с российской стороны вопросом займется президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин , с американской — глава Американо-российского делового совета Дэниел Расселл. Предполагается, что первая встреча группы будет назначена на начало июня в Санкт-Петербурге, во время ПМЭФ, куда приедет большая американская делегация.

При этом источники, знакомые с ходом переговоров, отметили, что российская сторона, была готова оперативно приступить к реализации идеи о совместной группе после того, как ее озвучил президент России, однако американские бизнесмены не хотели привлекать дополнительное внимание к своей работе на «токсичном» российском направлении.