Демография в России оказалась под угрозой

В РФ заметили опасный уровень убыли населения

В Счетной палате (СП) РФ пришли к выводу, что Россия рискует не достигнуть национальной цели по устойчивому естественному росту численности населения. Об этом сообщается в докладе, опубликованном.

По данным экспертов, численность постоянного населения страны к 1 сентября 2019 года составила 146,7 миллиона человек. С начала года россиян стало на 52,5 тысячи человек меньше, причем миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 76 процентов.

За январь — август 2019 года родилось 994,3 тысячи россиян, что на 83,8 тысячи (на 7,8 процента) меньше, чем в январе — августе 2018-го. Также в январе — августе 2019-го умерло 1 213,5 тысячи человек. Количество умерших стало меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 33,7 тыс. человек (на 2,7 процента).

По данным СП, естественная убыль населения России в январе — августе 2019 года составила 219,2 тысячи человек. Такие цифры близки к показателю за весь 2018 год — 224,6 тысячи человек.

Естественный прирост населения зафиксировали в 17 регионах страны, тогда как за январь-август 2018-го прирост отмечался в 20 субъектах. Число умерших превысило число родившихся в 32 субъектах в 1,5 — 2,1 раза.

Счетной палате подчеркнули, что естественная убыль населения ускоряется в России четвертый год подряд.

« [Это] создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации», — заключили в СП.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что в рамках проекта «Демография» власти планируют потратить почти 160 миллиардов рублей на содействие занятости женщин с детьми и ликвидацию очередей в детские сады. С 2020 года женщинам будут давать гранты на создание групп по присмотру и уходу за дошкольниками. К 2021 году правительство намерено полностью обеспечить всех детей до трех лет местами в детсадах.

Кроме того, в рамках этого проекта Минтруд предложит работодателям создать для сотрудниц условия, позволяющие им приходить на работу с детьми.

Нацпроект демография направлен на увеличение к 2024 году средней продолжительности жизни россиян до 78 лет, снижение смертности населения и увеличение суммарного коэффициента рождаемости.