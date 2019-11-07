Государство оплатит содержание мигрантов-нелегалов в спецприёмниках

Финансирование мероприятий по депортации и административному выдворению иностранных граждан получат новую строку расходов.

Ранее государство оплачивало только содержание нелегалов в спецпомещениях пограничной службы. Теперь бюджетные средства станут направлять ещё на содержание мигрантов-нарушителей в спецучреждениях МВД , где они ожидают принудительного выдворения из России, депортации или реадмиссии.

Правила расходования средств скорректированы постановлением Правительства, которое вступает в силу 7 ноября.

Отметим, что депортация или выдворение иностранцев, нарушивших миграционный режим, обычно осуществляется за их счёт. Если у мигранта денег нет, расходы должна понести приглашающая сторона — гражданин или компания. За государственный счёт содержание и транспортировка нарушителей до границы Российской Федерации проводится в тех случаях, когда установить приглашающую сторону невозможно.