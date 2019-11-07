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Актер казанского ТЮЗа умер после спектакля 

ТАСС + ещё 1 32 минуты назад
Заслуженный артист России, актер казанского театра юного зрителя Александр Купцов умер после спектакля в Казани. Информация об этом появилась в официальной группе театра в социальной сети "ВКонтакте".
"С прискорбием сообщаем, что 6 ноября, после спектакля, на 65-м году жизни умер заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Республики Татарстан Александр Иванович Купцов. Нет слов, чтобы описать горечь утраты, нет сил, чтобы поверить…", — говорится в сообщении.
Александр Купцов родился 25 февраля 1955 года в Казани, с 1979 года работал в казанском ТЮЗе. Исполнял роли Жигалова в спектакле "Свадьба с генералом", Неуеденова "Женитьбе Бальзаминова", Короля в "Маленьком принце" и другие. Кроме того, актер снимался в сериале "Неотложка", фильмах "Зулейха", "Голубка".
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Теги:
Общество , Видео , Александр Купцов , Казань
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