Кадыров призвал наказывать за оскорбления в сети

Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей Сети, которые могли «оскорблять чью-то честь». Об этом говорится в сюжете телеканала «Грозный» от 5 ноября.

«Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится» — сказал Кадыров.

По словам главы Чечни, нельзя «оставить человека», задевающего честь, даже если «весь мир сгорит синим пламенем, законы всех стран будут нарушены» и поклялся Кораном. Он подчеркнул, что готов принять любое наказание, передает TJ.

Кадыров добавил, что его слова могут неправильно понять. Однако он находится на стороне закона. Как подчеркивает глава Чечни, благополучие население заключается в законе, конституции и демократии, а все остальных — аферистов, предателей, сплетников, шизофреников — необходимо остановить, пишет BBC.

Ранее сообщалось, что в Чечне легализуют нетрадиционную медицину. Однако чеченским знахарям нужно будет предъявлять дипломы о медицинском образовании, чтобы заниматься практикой.