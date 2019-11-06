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Распродажа вещей Зыкиной может сорваться 

Рамблер 18 минут назад
Распродажа вещей Зыкиной может сорваться
Фото: РИА Новости
Аукцион по продаже ювелирной коллекции и вещей Людмилы Зыкиной может не состояться, сообщает «Комсомольская правда». По данным издания, одна из наследниц знаменитой певицы не давала согласие на проведение торгов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», аукционный дом «12й стул» сообщил, что на аукцион, который намечен на начало декабря, выставлена часть коллекции певицы, в том числе серьги с бриллиантами и сапфирами и колье из 127 бриллиантов в белом и желтом золоте, подаренное Зыкиной бывшим президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым.
Позже стало известно, что инициатором продажи выступил племянник легендарной артистки Сергей Зыкин, который нуждается в деньгах. Позже журналисты «КП» выяснили, что в декабре с молотка уйдёт не только ювелирная коллекция, но и личные вещи артистки: шубы (стартовая цена от 100 тысяч рублей), туфли, сумки.
Однако на днях выяснилось, что на наследство Зыкиной также претендует племянница артистки Екатерина Зыкина и ещё один племянник Георгий. По словам адвоката женщины Евгения Балелина, его клиентка не давала согласия на проведение аукциона, поэтому его проведение находится под вопросом. Оказалось, что аукционный дом спрашивал разрешение на проведение торгов только у племянников, мнение Екатерины никто не спрашивал. По этой причине результаты аукциона могут быть аннулированы. Балелин подчеркнул, что женщина готова сесть за стол переговоров с родственниками, поскольку ценности и личные вещи певицы ей не нужны — она заинтересована в получении денег.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Общество , Гейдар Алиев , Людмила Зыкина , Комсомольская правда
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