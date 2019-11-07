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Россиян обяжут выбрать тип трудовой книжки 

Газета.Ru + ещё 1 47 минут назад
Россиян обяжут выбрать тип трудовой книжки
Фото: РИА Новости
Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал принять законопроект об электронных книжках с обязательным требованием выбора типа документа. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Отмечается, что законопроект предусматривает обязательное письменное волеизъявление человека о том, переходит он на электронную трудовую или остается с бумажной.
Так возможность автоматического перехода на электронный тип документа не будет существовать. Уточняется, что данные трудящихся планируют поместить в общую базу данных ПФР.
Кроме того, у россиян будет существовать возможность принят решение о получении электронного типа трудового документа, однако осуществить обратный переход к бумажному варианту будет невозможно.
По данным СМИ со ссылкой на источник, такое решение связано с позицией Главного правового управления президента (ГПУ).
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Теги:
Общество , Пенсионный фонд РФ , Госдума
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