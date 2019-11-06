Названы песни, которые не могут надоесть

Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца

Портал BuzzFeed опубликовал результаты опроса, в ходе которого пользователи назвали песни, которые не надоедает слушать от начала до конца. В список вошла 31 композиция. На первом месте оказался сингл 2006 года Welcome to the Black Parade американской рок-группы My Chemical Romance. Второе место занял хит Уитни Хьюстон из фильма "Телохранитель" I Will Always Love You (1992 год), третье — песня Africa (1982 год) рок-группы Toto. В список лучших треков также попали: Someone Like You певицы Адель , Hallelujah в исполнении Джеффа Бакли, оскароносный хит Селин Дион My Heart Will Go On, Losing My Religion рок-группы R. E. M., который в 1992 году получил две премии "Грэмми", Dancing Queen группы ABBA.

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