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Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Названы песни, которые не могут надоесть
Фото: РИА Новости
Портал BuzzFeed опубликовал результаты опроса, в ходе которого пользователи назвали песни, которые не надоедает слушать от начала до конца. В список вошла 31 композиция.
На первом месте оказался сингл 2006 года Welcome to the Black Parade американской рок-группы My Chemical Romance.
Второе место занял хит Уитни Хьюстон из фильма "Телохранитель" I Will Always Love You (1992 год), третье — песня Africa (1982 год) рок-группы Toto.
В список лучших треков также попали: Someone Like You певицы Адель, Hallelujah в исполнении Джеффа Бакли, оскароносный хит Селин Дион My Heart Will Go On, Losing My Religion рок-группы R. E. M., который в 1992 году получил две премии "Грэмми", Dancing Queen группы ABBA.
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Теги:
Общество , Другое , Уитни Хьюстон , Адель
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