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В Омске к приезду Путина построили гигантскую стену 

Lenta.ru 4 часа назад
В Омске к приезду Путина построили гигантскую стену
Фото: РИА Новости
В Омске построили гигантскую стену к приезду президента России Владимира Путина. Об этом сообщает региональное информационное агентство «Омск-Информ».
omskinform.ru
По информации издания, высоким забором местные власти обнесли рынок — так называемую китайскую оптовку, которая расположена вблизи Конгресс-холла, где пройдет Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Решение «спрятать» рынок было принято из-за того, что на мероприятии будет присутствовать глава государства, и чтобы по пути следования президента объект «не бросился в глаза».
Для торговцев оставили лишь небольшую арку, через которую можно попасть на территорию рынка. Рядом с «китайской оптовкой» также появилась теплая остановка, а территорию вокруг нее мостят плиткой. При этом, как пишет «Омск-Информ», работа ведется в срочном порядке.
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в Омске 6–7 ноября. Тема мероприятия — актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества. На форуме ожидается присутствие российского и казахстанского лидеров Владимира Путин и Касым-Жомарта Токаева. Планируется подписание ряда документов, а также осмотр выставки, посвященной высоким технологиям.
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Теги:
Общество , Владимир Путин , РИА Омск Информ , Омск
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