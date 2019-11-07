Эксперт спрогнозировал увеличение турпотока в Крым

Эксперт: открытие железнодорожного сообщения в Крым увеличит турпоток ежегодно на 10-14%

Владимир Шаров. Открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту увеличит туристический поток на полуостров ежегодно на 10-14%. Такое мнение выразил ТАСС в кулуарах Всероссийского форума по детско-юношескому туризму президент ассоциации внутреннего и въездного туризма России

"Именно железнодорожная составляющая будет самая реперная в ближайшие пять лет, и она позволит увеличить каждый год турпоток в Крым на 10-14%", — сказал Шаров.

Он уточнил, что существуют разные системы методики оценки, насколько может увеличиться турпоток. В своем прогнозе эксперт придерживается методики туроператорской оценки, "потому что это те структуры, которые, как лакмусовая бумажка, хорошо ощущают спрос на услуги как попасть в регион — авиационным, железнодорожным, или автомобильным транспортом".

Эксперт считает, что у Крыма высокий туристический потенциал, однако, чтобы отдых в Крыму стал более востребован, предстоит решать "вопрос распределения объемов и расширения границ сезонности — когда 6 млн человек приезжают в сезон за три месяца — это много, а по году — это немного, больше емкость у городов Золотого кольца России, где уже 8 млн туристов, среди них много иностранцев".

По данным властей Крыма, за десять месяцев 2019 года на полуострове отдохнули 6,87 млн человек — больше, чем за весь прошлый год (6,8 млн человек). По итогам 2019 года здесь рассчитывают принять порядка 7,5 млн туристов. В 2020 году турпоток в республику, по прогнозам, превысит 8 млн человек.

В четверг перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщил, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь после ввода железнодорожной части Крымского моста отправится 23 декабря, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь. По данным перевозчика, 8 ноября стартуют продажи билетов на пассажирские поезда по направлениям, соединяющим материковую часть России и полуостров Крым. Выполнять регулярные пассажирские перевозки на этих маршрутах будут именные составы дальнего следования "Таврия" — это одно из ранних названий Крымского полуострова.