Стало известно о доверии россиян полиции

ВЦИОМ: более половины россиян доверяют полицейским в своем регионе

Более половины (54%) опрошенных россиян доверяют сотрудникам полиции в своем регионе, наиболее высокий показатель доверия у сотрудников транспортной полиции (66%). Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Сотрудникам полиции своего региона доверяет 54% респондентов. По сравнению с предыдущим годом данный показатель практически не изменился (57% в 2018 году)", — говорится в материалах.

При этом в 2012 году показатель доверия составлял 35%.

В целом к работе полиции в своем регионе треть респондентов относится положительно (36% против 14% в 2009 году), еще почти половина (47%) — средне. Более всего россияне доверяют представителям транспортной полиции (66%), сотрудникам дежурной части (63%), участковым инспекторам (59%), инспекторам по делам несовершеннолетних (57%) и сотрудникам уголовного розыска (55%).

Кроме того, сложившийся в сознании россиян образ полицейского скорее положительный, чем отрицательный.

"Выбирая из нескольких пар противоположных по значению характеристик, наши соотечественники видят типичного российского полицейского как опрятного (77%), сильного и крепкого (56%), вежливого (55%), готового помочь (55%), храброго (54%) и работящего (54%) человека", — сообщили во ВЦИОМ.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 1 ноября 2019 года среди 1600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.