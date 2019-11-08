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Помогать сотрудникам полиции готовы 87% россиян 

Рамблер + ещё 15 1 час назад
Помогать сотрудникам полиции готовы 87% россиян
Фото: МВД РФ
Большинство россиян (87 процента), принявших участие в опросе ВЦИОМ, заявили о готовности помочь сотруднику полиции в случае необходимости. Результаты опроса опубликованы на сайте центра.
Почти 90 процентов респондентов рассказали, что готовы сообщить полицейскому подробности ситуации, очевидцем которой они стали. Еще 72 процента опрошенных заявили о готовности стать понятыми (по сравнению с 45-ю процентами в 2012 году), а 68 процентов — передать «информацию о поведении третьего лица, заинтересовавшего полицию».
Принять участие в задержании нарушителя согласились 55 процентов респондентов, а поучаствовать в охране общественного порядка — 47 процентов.
По данным ВЦИОМ, десять лет назад 34 процента россиян наблюдали нарушение прав человека со стороны полицейских, а сейчас на нарушения пожаловались 16 процентов опрошенных, что стало рекордным низким показателем за все время мониторинга.
Только три процента респондентов заявили, что наблюдали использование служебного положения полицейским.
Не сталкивались с действиями полиции, нарушающими права человека, 83 процента респондентов ВЦИОМ (против 62 процентов в 2009 году).
Опрос ВЦИОМ, приуроченный ко Дню сотрудника органов внутренних дел России, проводился 1 ноября методом телефонного интервью. В опросе приняли участие 1800 россиян в возрасте от 18 лет.
Как ранее сообщал «Рамблер», ВЦИОМ также выяснил, что треть россиян положительно оценивают работу полиции в их регионе (36 процентов), еще почти половина — средне (47 процентов). О доверии полицейским своего региона заявили 54 процента респондентов.
Опрошенные ВЦИОМ россияне видят типичного российского полицейского как опрятного (77 процентов), сильного и крепкого (56), вежливого (55), готового помочь (55), храброго (54) и работящего (54) человека.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество , Социология , Новости регионов , МВД , ВЦИОМ
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