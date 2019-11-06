Эксперт объяснил, почему Википедию невозможно заменить

Ранее Владимир Путин предложил заменить интернет-энциклопедию — Википедию на русский аналог, электронную Большую российскую энциклопедию.
Специалист Денис Терехов объяснил, почему российская электронная энциклопедия не сможет заменить Википедию:
"Любой человек — программист или президент — может захотеть создать какой-то ресурс. Но, к сожалению или к счастью, только пользователи своими заходами или регистрациями могут ответить на вопрос, будет удачным проект или нет. Википедия — проект глобальный".