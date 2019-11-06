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Почему Википедию российский аналог заменить не сможет 

Аргументы Недели + ещё 3 59 минут назад
Эксперт объяснил, почему Википедию невозможно заменить
Фото: РИА Новости
Ранее Владимир Путин предложил заменить интернет-энциклопедию — Википедию на русский аналог, электронную Большую российскую энциклопедию.
Специалист Денис Терехов объяснил, почему российская электронная энциклопедия не сможет заменить Википедию:
"Любой человек — программист или президент — может захотеть создать какой-то ресурс. Но, к сожалению или к счастью, только пользователи своими заходами или регистрациями могут ответить на вопрос, будет удачным проект или нет. Википедия — проект глобальный".
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Теги:
Общество , Денис Терехов , Владимир Путин
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