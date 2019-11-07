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Россияне рассказали, какую еду берут в самолёт 

RT на русском + ещё 12 7 ноября 2019
Россияне рассказали, какую еду берут в самолёт
Фото: Reuters
Более половины российских авиапассажиров берут в самолёт шоколад, фрукты и бутерброды, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные Aviasales.
В опросе приняли участие 55 тыс. пользователей. По словам 52% респондентов, они проносят на борт продукты.
«Продуктовую запасливость туристы объясняют тем, что на коротких перелётах в авиакомпаниях не предусмотрено питание, а если предусмотрено, то за деньги», — рассказали в сервисе.
В число популярных продуктов также попали печенье, орехи, сухофрукты, пирожки, сырники, конфеты.
Ранее НСН сообщала, что 33% российских туристов делают селфи на фоне достопримечательностей.
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Теги:
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