В Кремле объяснили позицию Путина о высшем образовании

Песков: вопрос о пятилетнем высшем образовании не касается широкого круга специальностей

Дмитрий Песков. Возможность возвращения пятилетнего высшего образования вместо разделения на бакалавриат и магистратуру касается лишь отдельных специальностей. На это обратил внимание в среду пресс-секретарь главы российского государства

Таким образом он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина , который во вторник на заседании Совета по русскому языку поставил вопрос о возможности возвращения при подготовке педагогов к системе специалитета, в рамках которой обучение шло бы пять лет, вместо нынешней двухуровневой системы, подразумевающей разделение на бакалавриат и магистратуру.

"Это было [сказано] в контексте определенных профессий, определенных ситуаций", — сказал Песков, призвав не трактовать слова Путина иначе.

Он подчеркнул, что речь шла о подготовке педагогов и этот вопрос не носил общего характера.