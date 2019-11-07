Звезда Сomedy Club пожаловался на толпы фашистов в Киеве

Резидент Сomedy Club, украинский комик Андрей Молочный возмутился «толпами фашистов», которые, по его словам, ходят по Киеву . Об этом он написал у себя в Instagram

Георгий Жуков. По словам Молочного, еще пять лет назад он не мог себе представить, что на Украине будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной войны и сноситься памятники таким советским военачальникам, как Николай Ватутин

Он также не мог подумать о том, что в День Победы молодежь будет оскорблять ветеранов, а полиция будет этому способствовать, продолжил комик. Такой же неожиданностью для него стала война на востоке страны.

Молочный охарактеризовал ситуацию как «кошмарный сон, затянувшийся на долгие годы». По его признанию, он до сих пор не может поверить в происходящее.

«Это боль, это рваная рана на сердце», — заключил резидент Сomedy Club.

Молочный подчеркнул, что в настоящий момент для него особую ценность приобрело освобождение Киева от фашистов 6 ноября 1943 года. Он добавил, что будет «зубами держаться» за эту память в том числе потому, что его прадед Петр Андреевич Молочный прошел всю войну в составе 1-го Украинского фронта и погиб в апреле 1945 года.

Комик выразил надежду, что, как и 76 лет назад, Киев будет «очищен от фашисткой нечисти, от нелюдей, которые хотят, чтобы мы предали память наших великих предков, предали Родину, предали себя и предали своих детей».

Молочный стал известен благодаря участию в «Дуэте имени Чехова», который он создал в 2006 году вместе с украинским шоуменом Антоном Лирником. Коллектив долгое время выступал в Сomedy Club. В в 2016 году тандем распался. Молочный также выступал в качестве резидента украинского Comedy Club. В 2017 году он поучаствовал в съемках комедии «Zомбоящик», в которой снялись резиденты Сomedy Club и актеры проектов телеканала ТНТ.