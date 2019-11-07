Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Звезда Сomedy Club пожаловался на толпы фашистов в Киеве 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Звезда Сomedy Club пожаловался на толпы фашистов в Киеве
Фото: @molochnyi
Резидент Сomedy Club, украинский комик Андрей Молочный возмутился «толпами фашистов», которые, по его словам, ходят по Киеву. Об этом он написал у себя в Instagram.
По словам Молочного, еще пять лет назад он не мог себе представить, что на Украине будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной войны и сноситься памятники таким советским военачальникам, как Николай Ватутин и Георгий Жуков.
Он также не мог подумать о том, что в День Победы молодежь будет оскорблять ветеранов, а полиция будет этому способствовать, продолжил комик. Такой же неожиданностью для него стала война на востоке страны.
Молочный охарактеризовал ситуацию как «кошмарный сон, затянувшийся на долгие годы». По его признанию, он до сих пор не может поверить в происходящее.
«Это боль, это рваная рана на сердце», — заключил резидент Сomedy Club.
Молочный подчеркнул, что в настоящий момент для него особую ценность приобрело освобождение Киева от фашистов 6 ноября 1943 года. Он добавил, что будет «зубами держаться» за эту память в том числе потому, что его прадед Петр Андреевич Молочный прошел всю войну в составе 1-го Украинского фронта и погиб в апреле 1945 года.
Комик выразил надежду, что, как и 76 лет назад, Киев будет «очищен от фашисткой нечисти, от нелюдей, которые хотят, чтобы мы предали память наших великих предков, предали Родину, предали себя и предали своих детей».
Молочный стал известен благодаря участию в «Дуэте имени Чехова», который он создал в 2006 году вместе с украинским шоуменом Антоном Лирником. Коллектив долгое время выступал в Сomedy Club. В в 2016 году тандем распался. Молочный также выступал в качестве резидента украинского Comedy Club. В 2017 году он поучаствовал в съемках комедии «Zомбоящик», в которой снялись резиденты Сomedy Club и актеры проектов телеканала ТНТ.
Видео дня. 90-летний ученый оказался рецидивистом: ловил на коноплю
Последние новости
Названа стоимость билетов на поезда в Крым Названа стоимость билетов на поезда в Крым Москвичам пообещали теплые выходные Москвичам пообещали теплые выходные Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Комментарии2 
Теги:
Общество , В мире , Украина , Георгий Жуков , Андрей Молочный , Николай Ватутин , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Туристку избили за слишком откровенный наряд в отпуске
Туристку избили за слишком откровенный наряд в отпуске 5
Зеленский назначил «главу СБУ по Крыму»
Зеленский назначил «главу СБУ по Крыму» 78
Безысходно: сосед рассказал о разрыве Заворотнюк и Жигунова
Безысходно: сосед рассказал о разрыве Заворотнюк и Жигунова 2
Изменил шаурме: Зеленский съел «пирожочек» в McDonald's
Изменил шаурме: Зеленский съел «пирожочек» в McDonald's 20
Платил за секс: Малахов разоткровенничался с Собчак
Платил за секс: Малахов разоткровенничался с Собчак 3
Видео
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Пока вы не уснули: Макрон призвал к диалогу с Россией
01:08
Пока вы не уснули: Макрон призвал к диалогу с Россией
В мире
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
01:18
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
Происшествия Другое
«Мужчине нужно продолжать жить»: Навка о муже Заворотнюк
01:40
«Мужчине нужно продолжать жить»: Навка о муже Заворотнюк
Шоу-бизнес
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
00:32
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
Общество
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
01:13
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
Происшествия Криминал
Навка поможет Заворотнюк
00:30
Навка поможет Заворотнюк
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение