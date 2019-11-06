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Российских школьников захотели научить правильно писать доносы 

Lenta.ru 1 час назад
Российских школьников научат правильно писать доносы
Фото: РИА Новости
В российскую школьную программу предложили ввести занятия по составлению жалоб на нарушителей законов, например, взяточников. С соответствующим предложением к министру просвещения России Ольге Васильевой обратился депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, передает РИА Новости.
По мнению Петрова, школьники должны получать базовые навыки жизненной коммуникации, а также представление об устройстве государства и общества в целом. Он считает, что подростки, окончившие школу, часто не могут защитить свои права и интересы, имея при этом «абстрактные знания в геометрии, природоведении или астрономии». В связи с этим он попросил ввести предметы или уроки, которые научат детей «корректному соблюдению законов, предпринимательства, деловой переписки и отстаиванию своих интересов в реалиях капиталистической государственной парадигмы».
Петров уверен, что дети должны уметь правильно составлять жалобы, писать заявления и «сообщать о нарушении закона иными лицами», так как «на воспитании гражданского самосознания основывается национальное благополучие, к которому стремится вся страна».
Депутат подчеркнул, что ученики должны уметь сообщать о взяточничестве, нарушении законов, права других граждан. В пример он привел коррупцию при поступлении в университеты — если «с такого абитуриента потребуют "на лапу", он не растеряется и сумеет защитить свое право на образование», уверен Петров.
Ранее сообщалось, что в 2018 году в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступило 12,15 тысячи жалоб из России. В целом Россия остается крупнейшим поставщиком жалоб в ЕСПЧ. Всего на рассмотрении суда в прошлом году находились более 56 тысяч дел.
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Комментарии2 
Теги:
Общество , Владимир Петров , Ольга Васильева , ЕСПЧ , РИА Новости , Ленинградская область
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