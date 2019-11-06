Российских школьников научат правильно писать доносы

Российских школьников захотели научить правильно писать доносы

По мнению Петрова, школьники должны получать базовые навыки жизненной коммуникации, а также представление об устройстве государства и общества в целом. Он считает, что подростки, окончившие школу, часто не могут защитить свои права и интересы, имея при этом «абстрактные знания в геометрии, природоведении или астрономии». В связи с этим он попросил ввести предметы или уроки, которые научат детей «корректному соблюдению законов, предпринимательства, деловой переписки и отстаиванию своих интересов в реалиях капиталистической государственной парадигмы».

Петров уверен, что дети должны уметь правильно составлять жалобы, писать заявления и «сообщать о нарушении закона иными лицами», так как «на воспитании гражданского самосознания основывается национальное благополучие, к которому стремится вся страна».

Депутат подчеркнул, что ученики должны уметь сообщать о взяточничестве, нарушении законов, права других граждан. В пример он привел коррупцию при поступлении в университеты — если «с такого абитуриента потребуют "на лапу", он не растеряется и сумеет защитить свое право на образование», уверен Петров.