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Вышинского выписали из больницы 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Вышинского выписали из больницы
Фото: РИА Новости
Журналист Кирилл Вышинский в среду выписан из больницы, но по состоянию здоровья не может поехать на сегодняшнее заседание суда в Киев.
"Сегодня утром выписан из Первого меда (Первого государственного медицинского университета им. Сеченова — прим. ТАСС), где проходил медицинское обследование. И просто физически не могу оказаться [в Киеве]", — сказал он корреспонденту ТАСС.
Вышинский также сообщил, что во время обследования узнал о проблемах со здоровьем.
"Поскольку у меня были определенные проблемы и в тюрьме, а там медицина символическая, то сейчас узнаю много не всегда интересного и приятного. И, к сожалению, эти процессы затянутся", — сказал он.
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Теги:
Общество , Другое , Кирилл Вышинский , ИТАР-ТАСС , Киев
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