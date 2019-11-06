Вышинского выписали из больницы 

Журналист Кирилл Вышинский в среду выписан из больницы, но по состоянию здоровья не может поехать на сегодняшнее заседание суда в Киев.
"Сегодня утром выписан из Первого меда (Первого государственного медицинского университета им. Сеченова — прим. ТАСС), где проходил медицинское обследование. И просто физически не могу оказаться [в Киеве]", — сказал он корреспонденту ТАСС.
Вышинский также сообщил, что во время обследования узнал о проблемах со здоровьем.
"Поскольку у меня были определенные проблемы и в тюрьме, а там медицина символическая, то сейчас узнаю много не всегда интересного и приятного. И, к сожалению, эти процессы затянутся", — сказал он.