Вышинского выписали из больницы

Журналист Кирилл Вышинский в среду выписан из больницы, но по состоянию здоровья не может поехать на сегодняшнее заседание суда в Киев

"Сегодня утром выписан из Первого меда (Первого государственного медицинского университета им. Сеченова — прим. ТАСС), где проходил медицинское обследование. И просто физически не могу оказаться [в Киеве]", — сказал он корреспонденту ТАСС.

Вышинский также сообщил, что во время обследования узнал о проблемах со здоровьем.