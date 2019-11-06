Между Сахалином и материком построят мост

Мост между Сахалином и материком планируют построить до 2035 года

Помимо перехода на материк, в будущем планируется построить мост с Сахалина до Хоккайдо ( Япония ). По мнению региональных и федеральных властей, соединение острова с материковой частью России и с Японией позволит включить порты Японии в систему РЖД и Северного морского пути (СМП).

"Мост на Сахалин появится до 2035 года, это значит, что работы по нему начались", — сообщил глава региона, уточнив, что сейчас готовится технико-экономическое обоснование проекта.

По информации Лимаренко, уже известна точная стоимость проекта. На создание перехода потребуется 252,8 млрд рублей. Подробности финансирования пока не уточняются.

Проект строительства железнодорожной линии Селихин — Ныш с мостовым переходом через пролив Невельского увязан с проектом развития Восточного полигона сети железных дорог. Проект перехода с Сахалина на материк рассматривается в двух вариантах — мост или тоннель. Сейчас приоритетным является проект железнодорожного моста. Общая длина железнодорожной линии должна составить более 580 км.