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Мост между Сахалином и материком планируют построить до 2035 года 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Между Сахалином и материком построят мост
Фото: РИА Новости
Мостовой железнодорожный переход Селихин (Хабаровский край) — Ныш (Сахалин) соединит остров Сахалин и материк до 2035 года, сообщил ТАСС губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Помимо перехода на материк, в будущем планируется построить мост с Сахалина до Хоккайдо (Япония). По мнению региональных и федеральных властей, соединение острова с материковой частью России и с Японией позволит включить порты Японии в систему РЖД и Северного морского пути (СМП).
"Мост на Сахалин появится до 2035 года, это значит, что работы по нему начались", — сообщил глава региона, уточнив, что сейчас готовится технико-экономическое обоснование проекта.
По информации Лимаренко, уже известна точная стоимость проекта. На создание перехода потребуется 252,8 млрд рублей. Подробности финансирования пока не уточняются.
Проект строительства железнодорожной линии Селихин — Ныш с мостовым переходом через пролив Невельского увязан с проектом развития Восточного полигона сети железных дорог. Проект перехода с Сахалина на материк рассматривается в двух вариантах — мост или тоннель. Сейчас приоритетным является проект железнодорожного моста. Общая длина железнодорожной линии должна составить более 580 км.
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Теги:
Общество , Валерий Лимаренко , РЖД , ИТАР-ТАСС , Сахалинская Область , Хабаровский Край , Япония
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