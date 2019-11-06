Милонов предложил Зюганову похоронить Ленина

Милонов предложил Зюганову вместе похоронить Ленина

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил коммунисту Геннадию Зюганову вместе поработать над проектом о захоронении тела Владимира Ленина. Об этом говорится в обращении парламентария к политику, текст которого приводит РИА Новости в среду, 6 ноября.

В письме Милонов обращает внимание, что большинство сторонников Зюганова поддерживают идею погребения революционера.

— Многие коммунисты давно нашли внутреннее примирение с верой и уже более трезво смотрят на нахождение мумифицированного тела человека на главной площади страны, — приводит агентство выдержку из сообщения депутата.

В связи с этим парламентарий предлагает «по-большевистски включиться в работу над законопроектом о торжественных, достойных главы государства, проводах вождя Октябрьской революции в последний путь».

По мнению Милонова, церемонию можно оформить или через референдум, или через «другую демократическую процедуру».

Уже после похорон можно создать центральный государственный музей, в котором рассказывалось бы о жизни Ленина и его деятельности.

Кстати, ранее житель Москвы рассказал, зачем «охотится» за Лениным.