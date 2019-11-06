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Милонов предложил Зюганову вместе похоронить Ленина 

Вечерняя Москва + ещё 3 1 час назад
Милонов предложил Зюганову похоронить Ленина
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил коммунисту Геннадию Зюганову вместе поработать над проектом о захоронении тела Владимира Ленина. Об этом говорится в обращении парламентария к политику, текст которого приводит РИА Новости в среду, 6 ноября.
В письме Милонов обращает внимание, что большинство сторонников Зюганова поддерживают идею погребения революционера.
— Многие коммунисты давно нашли внутреннее примирение с верой и уже более трезво смотрят на нахождение мумифицированного тела человека на главной площади страны, — приводит агентство выдержку из сообщения депутата.
В связи с этим парламентарий предлагает «по-большевистски включиться в работу над законопроектом о торжественных, достойных главы государства, проводах вождя Октябрьской революции в последний путь».
По мнению Милонова, церемонию можно оформить или через референдум, или через «другую демократическую процедуру».
Уже после похорон можно создать центральный государственный музей, в котором рассказывалось бы о жизни Ленина и его деятельности.
Кстати, ранее житель Москвы рассказал, зачем «охотится» за Лениным.
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Теги:
Общество , Политика , Геннадий Зюганов , Виталий Милонов , Госдума , РИА Новости
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