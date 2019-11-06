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Названы главные угрозы дачам россиян зимой 

Lenta.ru 17 минут назад
Названы главные угрозы дачам россиян зимой
Фото: Вадим Некрасов / Globallookpress.com
Самые распространенные риски, которые угрожают российским дачным поселкам зимой, — это пожары, кражи и замерзание жидкости в инженерных системах, говорится в сообщении страховой компании «Сбербанк страхование», поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Среди страховых случаев, которые происходят в холодное время с загородным имуществом, первое месте по частоте и масштабам причиняемого вреда занимают пожары, констатируют страховщики. Размеры страховых выплат в результате возгораний в загородных домах могут достигать полной суммы, на которую застраховано имущество. Средняя выплата по таким страховым случаям составляет около 400 тысяч рублей.
Второе место занимают кражи и противоправные действия третьих лиц. «С отъездом хозяев существенно повышаются риски проникновения в дома посторонних, — отмечают эксперты. — Среди наиболее распространенных примеров нанесения ущерба загородному имуществу — взлом дверей, бой стекол, поломка мебели, кража имущества. Страховая сумма по таким случаям составляет около 200 тысяч рублей».
Еще один риск, вероятность которого существенно возрастает с наступлением холодов, — замерзание жидкости в инженерных системах из-за низких температур, что может привести к разрыву труб. Как отмечают в «Сбербанк страховании», защиту от такого риска на рынке предлагают только несколько компаний.
Ранее, в октябре, стало известно, что средняя стоимость загородного дома в России выросла за последний год на восемь процентов, до уровня в 1,95 миллиона рублей за объект. Самый заметный ценовой рост — на 12 процентов за год — отмечался в Татарстане, Тюменской области и Башкортостане. Снижение ценника зафиксировано только в Воронежской области — на один процент.
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Теги:
Общество , Сбербанк России , Lenta.ru
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