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Составлен рейтинг профессий будущего 

Российская Газета
В число самых перспективных профессий входят биоинженеры. Это специалисты, которые занимаются изучением и изменением свойств живого организма, что необходимо для развития медицины. Биофармакологи, которые создают новые биопрепараты — лечебные средства. Биоинформатики, изучающие и анализирующие с помощью компьютерных программ данные в биологии и фармакологии.
Проектировщики "умной среды" — это ИТ-специалисты, которые разрабатывают технологии, способные самостоятельно получать и передавать информацию, необходимую для их функционирования, перенастраивать, контролировать и оптимизировать собственную работу. К примеру, "умные дома" могут сами обслуживать автоматику, из которой они состоят, вовремя включая нужное и отключая ненужное оборудование, делать онлайн-заказы продуктов питания и бытовых товаров, которые заканчиваются.
Также в рейтинг вошли специалисты по робототехнике, кибербезопасности, альтернативной энергетике, нейропсихологии, программисты, инженеры, в том числе — инженеры 3D-печати, архитекторы и дизайнеры виртуальной реальности.
Подробности, а также о том, как подготовиться к рынку труда будущего, читайте в ближайшем номере "РГ".
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Теги:
Общество , Видео
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