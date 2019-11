Scorpions спела в Москве на фоне флага России

Германская группа Scorpions выступила на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве . Первой музыканты сыграли песню Make It Real на фоне гигантского изображения флага РФ на экранах.

Добрый вечер, Москва. Как дела? — цитирует ТАСС приветственную речь вокалиста Клауса Майне.

В сет-лист вошло полтора десятка номеров, в том числе ударное и гитарные соло. Музыканты Scorpions выбрали песни с альбомов Animal Magnetism, Crazy World, Love at First Sting и Return to Forever.

Отсылкой к знаменитой пластинке Crazy World, которой посвящен нынешний тур, стали песни Wind of Change и Send Me an Angel. Зрители, которые заняли места под сценой, могли поймать барабанные палочки, которые кидал в толпу Майне. Позднее музыкантам преподнесли розы.

Из Москвы Scorpions отправятся в Петербург, где отыграют концерт 7 ноября, а затем в Воронеж (10 ноября).