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Scorpions спела в Москве на фоне флага России 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Scorpions спела в Москве на фоне флага России
Фото: globallookpress.com
Германская группа Scorpions выступила на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве. Первой музыканты сыграли песню Make It Real на фоне гигантского изображения флага РФ на экранах.
Добрый вечер, Москва. Как дела? — цитирует ТАСС приветственную речь вокалиста Клауса Майне.
В сет-лист вошло полтора десятка номеров, в том числе ударное и гитарные соло. Музыканты Scorpions выбрали песни с альбомов Animal Magnetism, Crazy World, Love at First Sting и Return to Forever.
Отсылкой к знаменитой пластинке Crazy World, которой посвящен нынешний тур, стали песни Wind of Change и Send Me an Angel. Зрители, которые заняли места под сценой, могли поймать барабанные палочки, которые кидал в толпу Майне. Позднее музыкантам преподнесли розы.
Из Москвы Scorpions отправятся в Петербург, где отыграют концерт 7 ноября, а затем в Воронеж (10 ноября).
Как писал News.ru, в середине августа церемония отставки министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен прошла в Берлине, которая стала главой Еврокомиссии. Фоном стала песня Scorpions Wind of change, рок-баллада, посвящённая перестройке в СССР и окончанию холодной войны.
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Теги:
Общество , Новости Москвы , Еврокомиссия , ИТАР-ТАСС
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