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Путин: работа в студенческих отрядах приносит удовольствие и добавляет жизненный опыт 

ТАСС 2 часа назад
Путин рассказал о важности работы в студенческих отрядах
Фото: РИА Новости
Движение студенческих отрядов всегда подставляло плечо государству, справляясь с возложенными задачами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями движения студенческих отрядов.
"Как в прежние времена, так и сейчас ребята работают практически во всех отраслях: и в промышленности, и в сельском хозяйстве, в строительстве, в сфере услуг. Работают достаточно эффективно на очень интересных, важных направлениях. Всегда студотрядовское движение подставляло плечо государству, стране, причем, частенько работали в очень сложных условиях, и, как правило, справлялись с задачами, которые перед ними ставили", — сказал глава государства.
Путин признался, что ему не известны случаи, когда бы студенческие отряды не смогли выполнить поставленные задачи.
"Наверное, такие были, но мне об этом не известно. Наоборот, ребята всегда справлялись со всеми проблемами, которые возникали в ходе работы", — добавил глава государства.
Он отметил, что такая работа привлекательна для студентов, в том числе и возможностью заработать.
"Без этой мотивации и в прежние времена не интересно было работать, да и сегодня скучновато, хотя сам по себе факт участия в стройке, в работах, в пребывании в одной компании, объединенной общим делом, — это всегда приятно и настраивает на рабочий лад", — сказал российский лидер.
По словам Путина, работа в студенческих строительных отрядах оставляет незабываемые впечатления.
"Я говорю это по себе и по опыту своих друзей, которые работали в строительных студенческих отрядах, надеюсь, что и у вас происходит то же самое", — добавил он.
Президент России пожелал этому движению дальнейшего развития, выразив надежду, что они впредь будут выполнять все задачи, которые на них возлагаются, "и будут получать удовольствие от своей работы, получать дополнительную квалификацию и жизненный опыт, что не менее важно, а может быть, и более важно, чем профессиональная квалификация".
Путин напомнил, что за время существования движения студенческих отрядов в них приняли участие 19 млн человек, а сейчас в состав студенческих отрядов входят 240 тыс. человек, "и это очень солидные цифры".
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Теги:
Общество , Владимир Путин
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